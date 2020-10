Alivios tributarios

En segundo término, igualmente en forma transitoria, se concede un descuento de 10% a “todos los contribuyentes cuya renta bruta no exceda de dos millones quinientos mil balboas”; la oferta se extiende en forma exclusiva al impuesto sobre la renta (con excepción del impuesto retenido a los empleados y a los no residentes), al aviso de operación, al impuesto complementario y al impuesto de inmuebles, “que se causen o deban pagarse entre el 20 de marzo de 2020 y el 31 de julio de 2020”, y siempre que sean cancelados antes del 1 de diciembre de este mismo año. El pago de algunos o de todos de los impuestos antes señalados elimina (se condonan) los recargos, intereses y multas.

You May Also Like