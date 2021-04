Alivios tributarios 2021 (II) | La Prensa Panamá

4. En cuanto al artículo 701 a) del Código Fiscal (CF) , se establece que los contribuyentes que no tengan dentro de su giro ordinario la compraventa de bienes inmuebles, no tendrían la obligación automática de liquidar y pagar el 3% de adelanto al impuesto sobre la renta (ISR) sobre el valor catastral o de enajenación del inmueble, sino que previamente pueden presentar ante el Fisco una declaración jurada liquidando el total de la ganancia que resulte de la compra venta, restando previamente los gastos de la operación y que al mutiplicarlo por la tasa del 10% se determinará el ISR. Gran avance, pues se disminuyen las solicitudes de devoluciones de impuestos.

You May Also Like