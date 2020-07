Alitas, un sinfín de sabores que pondrán su paladar a volar

Participan este año los restaurantes 4 Bistro, 5inco, Aktibao, Alegría, Beat Burger, Birreria La Mano Foja, Blue Moon, Botánica, Bottle Alley, Brothers, Chick n’ Pop, Dainer 16, Grill Meister, Habibis Restaurant & Bar, El Republicano, Joder Gastro Lab, La Mesa, La Pulpería, La Tapa del Coco, Lazotea, Malo, Paladar, Par de Pintas, Santé, The Wallace, The Wine Bar, Tosto Coffee y Wingstop.

6. No se limite a freírlas. “Las alitas son deliciosas guisadas, al horno o en la parrilla. Incluso en air fryer quedan geniales, así que si estás en casa y quieres ahorrar un poquito, compra tus alitas y aventúrate a hacer tu salsa, de repente de allí sale algún negocio nuevo, o un sabor de salsa que aún no se ha inventado”, concluye Landero.

5. Todo lo que le quiera poner a las alitas, después de que estén fritas es válido. “Usa la salsa que quieras. mientras te guste. Yo prefiero que sea una salsa espesa, pegajosita y dulce. Y para el dulce en cualquier salsa, la clave es la miel. Te da el dulce, te da el sabor, yo no conozco a nadie que no le guste la miel. Y la imaginación es el límite”.

No es que los búfalos tengan alas, no. El nombre proviene de la ciudad ubicada en el estado de Nueva York, donde nacieron, pero la costumbre de servir alitas por órdenes pronto trascendió la ciudad, luego el país y ha alcanzado muchas ciudades en el mundo.

You May Also Like