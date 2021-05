Alineaciones del Levante-FC Barcelona de LaLiga 2020/21

nnLa gran novedad del once del entrenador barcelonista es Ousmane Dembélé, que aparentemente jugará como carrilero por la derecha en el sistema de tres centrales y dos laterales. El francés, que no era titular desde el Clásico, jugará en lugar de Sergiño Dest para aprovechar su velocidad y desequilibrio. Además, Ronald Araújo entrará por Óscar Mingueza, que no estuvo especialmente fino la jornada pasada y que ya fue sustituido por el charrúa el sábado.

Por precedentes como el de la pasada campaña, Koeman no ha querido experimentar demasiado y a pesar del cansancio acumulado por parte de muchos de sus futbolistas ha sacado el once en el que más confía para este tramo final de temporada. El técnico neerlandés ha sorprendido con dos cambios en la alineación con respecto al duelo contra el Atleti de la jornada pasada.

