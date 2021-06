Alimentación inocua en tiempos de pandemia

El diccionario de la Real Academia Española define inocuo como “que no hace daño”. En 2018, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 7 de junio como Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, para llamar la atención sobre la alta carga mundial de enfermedades de transmisión alimentaria que afecta a personas de todas las edades, en particular los menores de cinco años.

