Alimentación, ejercicio, vacunas, suplementos… Cómo cuidar el sistema inmunitario de nuestras mascotas

No, al menos que el veterinario lo prescriba. De hecho, suplementar a nuestra mascota si no lo necesita puede llegar a ser tóxico y, por tanto, ser perjudicial para su salud. Solo en caso de que sus defensas estén disminuidas deberemos suplementarlo y siempre siguiendo las indicaciones del veterinario. En caso de que sus defensas estén bajas, notaremos que nuestra mascota está más decaída y tendrá infecciones frecuentes, como otitis, hongos, dermatitis, conjuntivitis, parásitos…

Otra forma de mantener fuerte el sistema inmune es evitar el estrés, pues, al igual que ocurre con las personas, tiene un efecto supresor de las defensas del animal e incluso puede causarle ciertas enfermedades y problemas. Las mejores formas de prevenir el estrés son el ejercicio físico y la estimulación emocional , es decir, salir a pasear con el a diario, dejarlo correr, jugar con él, darle juguetes… todo ello adaptado a las necesidades de cada mascota, pues no son las mismas en caso de los gatos o de los perros pequeños en relación a los de gran tamaño. También hay que vigilar su estado de ánimo y estrés en caso de mudanzas, separaciones, cambios repentinos, etc.

Para conseguir que la dieta de nuestras mascotas cubra sus necesidades y no tenga deficiencias que alteren su sistema inmune lo más aconsejable es seguir las recomendaciones del veterinario y de las marcas de comida para mascotas en cuanto a cantidad, frecuencia, etc. Por lo general, las marcas realizan sus fórmulas en función de las necesidades nutricionales de los animales y en muchos casos se adaptan a las distintas etapas de la vida de nuestras mascotas (si es cachorro, adulto, senior, si está gestando o criando…), a su tamaño, actividad e incluso si tienen alguna enfermedad que requiera un tipo específico de alimentación. Dando en cada circunstancia vital del animal la fórmula adecuada y en las cantidades adecuadas, nos aseguramos que no tenga déficits. Esto es especialmente importante cuando son cachorros o ancianos, pues sus defensas son más vulnerables.

You May Also Like