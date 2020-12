Alice Keppel, la antepasada de Camilla de Cornualles que también fue la amante de un rey

Es cierto que, una vez fallecido el rey, Alejandra no quiso darle un sitio en la corte (las formas ante todo) y tuvo que retirarse en 1925, que tampoco es moco de pavo, c on su familia a una villa en Florencia, la Villa dell´Ombrellino. Lo típico. De hecho esta época, durante una visita a Italia en 2017 -ahora tiene 73 años- aún era recordada con mucho cariño por Camilla de Cornualles: “Ahora está en manos privadas y toda tapiada. Es una tragedia, siento que debería comenzar una campaña para comprarla de nuevo. Era un lugar magnífico”.

You May Also Like