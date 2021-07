Alice Campello muestra las amenazas que recibieron ella y sus hijos durante el Italia

“Siendo sincera, no estoy sufriendo por ninguno de estos mensajes, de verdad. Ni siquiera creo que sea un asunto de “italianos”, sino de ignorancia. Pero creo que si le hubiera pasado a una chica más frágil habría sido un problema. Recordemos que el deporte es para unirnos, no para no desahogar nuestras frustraciones . Realmente espero que en el futuro se puedan tomar medidas serias para este tipo de personas porque esto es vergonzoso e inaceptable”, ha pedido.

You May Also Like