Alicante lanza una app para coordinar la solidaridad entre vecinos

Con ella, ciudadanos que, por su edad o limitaciones, no pueden valerse por sí mismos podrán satisfacer sus necesidades más básicas. Además, su funcionamiento es muy sencillo y no requiere descargar nada: basta con entrar en la página web, registrarse aportando datos básicos e indicar si se busca o se solicita ayuda y, en cada caso, lo que se ofrece o se solicita.

You May Also Like