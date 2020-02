Alibaba renuncia a tarifas por el coronavirus

El minorista en línea, cuya fortuna aumenta y disminuye junto con el crecimiento nacional, también está lidiando con una desaceleración económica que comenzó antes de que el nuevo coronavirus surgiera de la ciudad central de Wuhan para extenderse por todo el mundo. La exención, aunque reduce los ingresos de Alibaba, no supondría un impacto importante para los ingresos, puesto que muchos grandes vendedores en la plataforma ya no pagan esas tarifas, dijo David Dai, un analista de Bernstein con sede en Hong Kong.

You May Also Like