Alianzas público-privadas despiertan apetito financiero

Estamos participando en la creación de la oficina que estará bajo el mando de la Presidencia. Ayudamos a formar y crear esa unidad con fondos no reembolsables, es decir, no hay una obligación de pago. Panamá no nos va a pagar por este apoyo, mientras expertos ayudarán a esa unidad a estructurar contratos de asociaciones público-privadas. Hay que hacerlo de forma técnica y transparente… Ya estamos avanzados. Se está en la etapa de la asistencia técnica y esperamos las precisiones de lo que requieren que tenga la unidad. El apoyo puede ser por un monto estimado de 200 mil dólares que serán donados.

