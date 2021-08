Alianza de organizaciones: retorno a aulas es impostergable

Según Gorday de Villalobos, las escuelas que no tienen los criterios mínimos para garantizar la bioseguridad, sencillamente seguirán impartiendo clases a distancia. Se calcula que en el país, una de cada tres escuelas no tiene agua ni cuenta con suministro regular.

Su conclusión es que Panamá no puede continuar siendo uno de los pocos países donde el retorno a las aulas no ha ocurrido, lo que deja a los estudiantes en una posición de desventaja en su proceso de aprendizaje y desarrollo integral.

