“Algunos pasan un auténtico infierno”

Desde hace tiempo, varios organismos vienen advirtiendo de que la migraña es una afección severamente infradiagnosticada en nuestro país. Y esto es preocupante, especialmente teniendo en cuenta que se trata de una condición que puede resultar altamente incapacitante.

Por ejemplo, farmacéutica Lilly acaba de presentar un estudio en la LXXIV Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN) en el que concluyen que hasta un 44% de las personas que padecen migraña no reciben un diagnóstico adecuado de la enfermedad.

“Provoca una disminución en la calidad de vida”

Con el fin de entender las causas de esta situación, 20minutos se ha puesto en contacto con uno de los autores de este trabajo, el Doctor Julio Pascual, jefe del servicio de Neurología del Hospital Marqués de Valdecilla de Santander , que expone que “hay varias razones para esta falta de diagnóstico”.





“Clásicamente, es cierto que se ha dicho que era más un problema del paciente. La migraña es una cosa que está genéticamente determinada, por lo que es habitual que tengas a tu madre o a tu abuela con migraña y es común que se acepte como algo casi un poco ‘natural'”, prosigue. “Pero uno de los datos más interesantes del estudio es que el 80% de quienes tienen migraña han consultado al médico de atención primaria en el último año, muchos más de una vez”.

“Y, aún así, uno de cada dos no tiene un diagnóstico. O sea, que los profesionales no hemos interiorizado la disminución en calidad de vida que da la migraña. Es verdad que no te mata, o que no te va a dar un ictus, y que los médicos solemos estar más preocupados por otras enfermedades; pero es cierto que parece que no estamos prestando a la migraña toda la atención que merece”, defiende. “Los médicos tenemos mucha culpa”.

“La mayoría se podría tratar con éxito”

Estas prácticas que describe Pascual, de todas maneras, se deben en parte a un desajuste con la actualidad científica. “Ahora es mucho más importante diagnosticar la migraña correctamente”, dice, “porque por primera vez disponemos de fármacos específicos para la migraña y muy eficaces, mientras que hasta hace poco no había un tratamiento como tal”.





“La mayoría de los pacientes con migrañas se pueden tratar con éxito y con fármacos muy tolerados”. Esto es muy importante, ya que las consecuencias de no hacerlo, señala, “son que el paciente ve disminuir muchísimo su calidad de vida”.

“Muchos pasan por un auténtico infierno”, añade. “Tienen este dolor de cabeza un día sí y otro no, tienen problemas en el trabajo, tienen que pedir bajas… muchos se ven obligados a consumir analgésicos prácticamente a diario, lo que cronifica las migrañas aún más (lo que se conoce como migraña crónica por abuso de analgésicos) y provoca efectos secundarios”.

“La gente que tiene migraña (un dolor intenso, con náuseas, vómitos…) cuando no tiene un episodio también lo pasa mal, porque también tiene miedo de que le de una crisis. Está en ese filo de la navaja, dejan de ir a viajes, de salir a cenar, etc. porque eso les provoca crisis”.





Pascual destaca, por otro lado, que se trata de una afección que es especialmente prevalente entre las mujeres: “Hasta el 2% de las mujeres de este país cumplen con criterios de migraña crónica”.

“Conocemos la molécula culpable”

El desarrollo de medicación específica sólo ha sido posible en la última década, y gracias a lo que hemos profundizado en nuestro conocimiento de las causas de la migraña. “Se ha descubierto”, explica el experto, “que hay un péptido que es el que provoca el dolor de la migraña”.

“Lo que causa la migraña es que en una zona de la cabeza se produce una liberación excesiva de este péptido. Una vez que hemos conocido que esta molécula es la culpable, se ha podido diseñar fármacos que anulan esta elevación, los antagonistas del CGRP (el péptido en cuestión)”, sigue.





“Son anticuerpos monoclonales, como misiles dirigidos que anulan el CGRP; se pinchan cada mes y funcionan muy bien (en dos de cada tres pacientes les devuelven la calidad de vida). Y dentro de pocos meses los vamos a tener en presentación oral”.

“El diagnóstico en realidad es muy sencillo”

Eso sí, para poder aprovechar los beneficios de estos avances es necesario saber identificar las señales de la migraña y acudir al médico para que pueda realizar el diagnóstico y la prescripción.

En este sentido, Pascual comenta los síntomas principales de la afección. “La migraña es un dolor de cabeza que afecta en general a mujeres jóvenes, intenso por definición, acompañado de intolerancia a la luz y a cualquier tipo de ruido y acompañado de mucha clínica digestiva: náuseas, vómitos…”.





“Además, hasta un tercio de los pacientes antes de que se produzca una crisis tienen lo que se llama un ‘aura’: síntomas visuales o neurológicos, como que se duerma medio cuerpo”.

“O sea, su diagnóstico en realidad es muy sencillo. Se trata de determinar en una exploración si el paciente cumple con estos criterios clínicos: no se necesita hacer un escáner ni una resonancia. Es un diagnóstico puramente clínico y con eso ya se puede tratar”, resume.

“Las crisis no son por culpa del paciente”

Quienes ya sepan que tienen esta afección, además del tratamiento, pueden tomar una serie de precauciones, si bien Pascual subraya que esto no debe disuadirnos de buscar atención médica.





“Lo primero que hay que dejarle claro al paciente de migraña es que no tienen las crisis por su culpa, por sus hábitos de vida. La migraña es una enfermedad genéticamente determinada, y si la tienes vas a tener crisis en cualquiera de los casos”, apunta.

“Dicho esto, la migraña tiene muchísima relación con el ciclo de sueño, por ejemplo: tanto si se duerme mucho como si se duerme poco. Los pacientes a menudo tienen episodios en el fin de semana porque se duerme más, o se acuestan más tarde. También se ha visto que el ejercicio físico reduce la frecuencia, y que en cambio las personas con sobrepeso tienen más riesgo de que la migraña se cronifique”, continúa.

“Y hay mucha literatura sobre la relación de ciertos alimentos con la migraña y en todos los casos se ha visto que no, que ninguno provoca la migraña. Lo que se recomienda en este sentido es seguir una dieta sana, que no se hagan muchos ayunos (la hipoglucemia es un gran desencadenante) y comer en varias comidas. A nivel individual, sí que hay gente que nota una relación con ciertos alimentos: en ese caso, se recomienda retirarlo, pero es algo no generalizable”, concluye.