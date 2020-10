Algunos países vecinos ya preparan unas navidades con restricciones mientras otros siguen a la espera

En Rusia, el cuarto país con más contagios del mundo, tras Estados Unidos, la India y Brasil, los casos son ya 1.167.805, con más de 8.200 en un día, y los muertos superan los 20.500. La situación epidemiológica del país ha obligado a cerrar las escuelas primarias y secundarias , incluidos los centros de preparación deportiva -pero no las guarderías- en Moscú durante dos semanas, del 5 al 18 de octubre. Durante este periodo no habrá tampoco educación a distancia.

