“Algunos ni tan siquiera llegan, es muy preocupante”

“Hay que promover lo que no se ha promovido nunca: proteger el sistema nacional de salud” , reclama. “La pandemia se extinguirá, pero esto va a tardar meses a que ocurra”. Por tanto, considera que las administraciones deberían tomar medidas y anticiparse porque “llevan meses exigiendo” medidas más tajantes. “Es necesaria una estrategia nacional valiente para tomar medidas. Medidas no populares y si alguien no puede parar, tienes que darle un soporte”, señala.

Rodríguez-Lescure lamenta que no se hayan tomado medidas más drásticas contra la Covid y lo considera un grave error. Esta situación de “impotencia” podría ser menos dramática, opina, si todo el mundo fuese consciente de la incidencia, el número de casos y la gravedad del cáncer, junto con otras enfermedades, y los departamentos de salud -no solo el sistema de salud de una comunidad o a nivel nacional- estuviesen preparados y tuviesen un plan ajustado a sus condiciones.

El miedo a contagiarse y el colapso del sistema sanitaria provocaron que mucha gente no fuese diagnosticada de cáncer. Todos los recursos de la sanidad se destinaron en los peores cuatro meses de la pandemia a pacientes Covid. Mientras, pacientes con cáncer u otras enfermedades graves esperaban su turno para ser atendidos. Hubo casos dramáticos como es el de Sonia Sainz-Maza , que comenzó sentirse mal en abril pero, pese a que su estado iba empeorando por momentos. No fue hasta julio cuando, ingresada ya en el hospital, le diagnosticaron un cáncer de colon. El tumor estaba en una fase avanzada y era demasiado tarde para ella y falleció.

