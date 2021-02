algunos municipios están prohibiendo utilizarlas… incluso en sitios de interior

Pero no se trata del único caso. En Kungsbacka (20.000 habitantes) las autoridades han dado instrucciones a los bibliotecarios para que no las utilicen . La jefa de administración de Cultura y Ocio de la localidad, Ulkira Granfors, considera que con vigilar el aforo y que dichos trabajadores no se acerquen a los usuarios es suficiente en una instalación cerrada.

