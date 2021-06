algunos de los destinos a los que llegará la próxima fase de la exploración espacial

Investigar el potencial de habitabilidad de los mundos de nuestro Sistema Solar es esencial para comprender el surgimiento de la vida, y es de particular relevancia en la búsqueda de planetas similares a la Tierra más allá de nuestro Sistema Solar. Una futura misión del Sistema Solar exterior con instrumentación avanzada se centraría en el estudio de la conexión de los interiores de las lunas oceánicas con sus entornos cercanos a la superficie, también intentando buscar posibles rastros de vida. El perfil de la misión puede incluir una unidad in situ, como un módulo de aterrizaje o un dron.

