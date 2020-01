Algunos comercios no declaran ante la Acodeco costos de las bolsas biodegradables y desechables

En el 2019, la entidad impuso 42 multas por $11 mil 400 a comercios por no cumplir con la ley durante la primera etapa, que incluía a los supermercados, farmacias y minoristas , no obstante, a partir del próximo 20 de enero iniciará para los almacenes y mayoristas.

Algunos comercios que ofrecen a los consumidores bolsas biodegradables y desechables no están declarando los costos ante la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) o no mantienen los certificados de conformidad , que explica que las bolsas no contienen polietileno.

