Algunos adultos en EE.UU. deberán esperar hasta fin de año para vacunarse

Una encuesta realizada por la Oficina del Censo de EE.UU. encontró que al menos uno de cada seis adultos «probablemente» o «definitivamente» no planea vacunarse y, en algunos estados, hasta un tercio de los adultos no planea inocularse. Otras encuestas han encontrado que las tasas de vacilación a las vacunas son aún más altas, lo que reduce la línea de vacunación.

You May Also Like