Algunas respuestas a las dudas sobre la vacuna contra la enfermedad Covid-19

La llegada a Panamá del primer lote, con 12 mil 840 dosis, de la vacuna del dúo farmacéutico Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 generó múltiples interrogantes, entre ellas: por cuánto tiempo brinda protección, cuál es su eficacia, qué efectos secundarios produce, si soy alérgico ¿me puedo vacunar?

Eduardo Ortega Barría, asesor del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá y secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, explicó que la vacuna solo brinda protección parcial y aún se desconoce la duración de esa protección.

Añadió que la eficacia reportada con una dosis es de aproximadamente 50%, y con las dos dosis, de 95%, ya que los “títulos” (nivel) de anticuerpos son más altos y duraderos.

Sobre los efectos secundarios mencionó dolor en el sitio donde se colocó la inyección (80%), fatiga y dolor de cabeza (aproximadamente 50%), dolores musculares y en articulaciones (30%) y fiebre (entre 10% y 15%), de acuerdo con los estudios realizados sobre la vacuna.

Ortega Barría indicó que los síntomas van de leves a moderados, con una duración de uno a dos días, mejorando espontáneamente.

Aclaró que la alergia no es una contraindicación a la vacunación, pero las personas con historia de alergia severa, en particular a medicamentos inyectables o que hayan sido atendidas en un cuarto de urgencias, deben informar de esto a la persona que les va a vacunar para tener a mano los medicamentos necesarios.

De hecho, los expertos recomiendan que después de ser vacunada la persona permanezca en el sitio de vacunación unos 30 minutos, ya que la mayoría de las alergias severas se han presentado durante los 15 minutos después de la vacunación.

El infectólogo Xavier Saez-Llorens, del Consorcio de Investigación de Vacunas Covid-19 Panamá, estimó que es muy pronto todavía para conocer sobre la protección que brindan las vacunas, que quizás en 6 a 12 meses habrá mayor información al respecto. Sin embargo, dijo que información preliminar de cinética de anticuerpos sugiere duración por al menos 1-2 años post vacunación.

Saez-Llorens sostuvo que en el proceso de vacunación se debe llegar a toda la población por lo que las autoridades de Gobierno no deben solo apoyarse en la tecnología, sino que deben incorporar a las empresas de comunicación, líderes comunitarios, registros alcaldicios, cultos religiosos, clubes cívicos, etc, para llegar a los barrios, comunidades, áreas rurales e indígenas.

Un estudio de opinión elaborado por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps-AIP) muestra que un 74.2% de los entrevistados está de acuerdo con aplicarse la vacuna contra la enfermedad Covid-19 cuando comience la inmunización masiva a la población; el 11.8% dijo que no se la aplicaría, y el 14% no sabe o no respondió.

El estudio, en el que participaron mil 199 personas, también abordó el nivel de confianza que tiene la población en la vacuna. Los resultados fueron los siguientes: 34.9% confía bastante; 32.5% tiene mucha confianza; 22.5% confía poco; 8.6% no confía nada, y el 1.5% no sabe o no respondió.

El estudio del Cieps se realizó entre el 11 y el 15 de enero pasado en todo el país, y los perfiles de edad y género de los participantes son muy similares a los perfiles poblacionales del Censo Nacional de la Contraloría General de la República.