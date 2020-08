Algunas aerolíneas comienzan a eliminar la tasa por cambiar de fecha el vuelo para reducir su caída en ventas

La medida de United presionará a American Airlines y Delta Air Lines para que reduzcan sus tarifas de cambio, también de $200 en viajes nacionales. Delta señaló que ha renunciado a las tarifas de cambio para los viajes afectados por el virus hasta fin de año. American decidió no responder de inmediato a esta solicitud y Southwest Airlines no cobra tarifas por cambio, una política que, según su director ejecutivo, le ha ayudado a obtener más negocios.

