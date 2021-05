¿Alguien usa tu cuenta de Netflix o Prime Video? Cómo averiguar quién está utilizando tu streaming (y cómo echarle)

El proceso es parecido: abre Disney+ en tu navegador web, haz clic en el avatar de tu perfil (arriba a la derecha) y elige ‘Cuenta’. En este caso, la plataforma no muestra os lugares y dispositivos en los que se han conectado a tu cuenta, pero sí puedes forzar el cierre de sesión global. Lo que tendrás que hacer después es cambiar la contraseña y así echarás a cualquier mirón no deseado, porque ya no tendrá los credenciales -haz clic en el icono de un lápiz que aparece junto a ‘Contraseña’-.

