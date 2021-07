Algo de historia | La Prensa Panamá

En 2007, la UP firmó un convenio con el Ministerio de Salud de donación de sangre. ¿Cuántas veces se ha renovado? En dicho convenio, la cláusula tercera, punto 4 señala: “Apoyo en la formación de capacitación de médicos, tecnólogos, enfermeras, técnicos y otros profesionales a nivel institucional”. ¿Cuántos profesionales de la salud han aprovechado las ventajas que dispensa este convenio? Creo que ninguno. No se aprovechó para que nuestros egresados obtuvieran alguna especialidad en hematología, microbiología, parasitología y otras. Lastimosamente, no se supo aprovechar este convenio.

Ante los constantes desalojos de las casas de alquiler a los sin empleos y la creciente demanda de puestos de trabajo, se creó el Fondo Obrero y del Agricultor. Fue una manera de producir alguna fuente de ingreso temporal y paliar las necesidades mínimas de los desocupados. Con las limitaciones económicas que vivía el país, mediante Decreto 29 de 29 de mayo de 1935, se creó la Universidad de Panama (UP). Ya para su fundación, el gobierno contaba con un superávit y de este excedente, se destinó $20 mil para los gastos de operaciones para la primera universidad del país. La primera casa de estudios inició clases en octubre, con ocho carreras y el pago de la matrícula se estipuló en $5 por semestre. Su primer rector tuvo una dualidad de funciones: en la mañana era rector del Instituto Nacional y en la noche, rector de la UP. El primer doctorado honoris causa fue otorgado a Víctor M. Maurta, profesor de la Universidad San Marco de Lima.

