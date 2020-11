Alfredo Vallarino: Llamado a un nuevo juicio no significa que Ricardo Martinelli sea culpable

“Lo que sí está claro es que para nosotros no es lo mismo llegar a una audiencia en la que no sabíamos quién era el testigo protegido, en cuanto estábamos frente a un perito informático nadie sabía lo que iba a decir, pero él ya dijo ante todo el país, frente a los jueces y está consignada en su declaración jurada que los CD fueron violentados, que se los pedía el señor Rolando López y que él no podía garantizar el contenido de los mismos” , puntualizó el abogado.

Sumado a esto, el jurista señaló que dentro de este nuevo juicio, si se llega a realizar, no solo no se puede presentar nuevas pruebas, sino que como defensa ellos igualmente pueden presentar algunas acciones legales contra la decisión adoptada por dos magistradas de apelaciones.

