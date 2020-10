Alfredo Vallarino: Juan Carlos Varela se creía que él solo era el Estado

El mandatario Juan Carlos Varela penetró el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en su “sed de poder”, lo que quedó evidenciado en los Varelaleaks, manifestó Alfredo Vallarino, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas de Panamá (AAPP).

Según Vallarino, estas revelaciones dejaron en evidencia cómo supuestamente Varela manipuló e influyó en el Órgano Judicial, principalmente en las decisiones de algunos magistrados a favor de sus allegados y en contra de sus enemigos.

“Los Varelaleaks evidencian la intromisión clara de un Órgano Ejecutivo, ya no solamente tratando de hacer las investigaciones a través de una Procuraduría paralela, a través de investigaciones amañadas y hechas desde un Consejo de Seguridad, sino que además querían tener intromisión en las decisiones de los jueces y magistrados”, explicó el jurista.

Enfatizó que no se sabe cuántas veces pasó este tipo de intromisión, sobre todo por la persona que decía que era leal al Estado.

“No sabemos cuántas veces pasó este tipo de intromisión o queriendo intervenir, resulta ser que la persona que sería leal al Estado, que creía en la democracia, en la separación de poderes, los Varelaleaks dicen lo contrario”.

Viene el libro de los Varelaleaks

Vallarino indicó que empezarán a segmentar los Varelaleaks y “de hecho te voy adelantar que vamos a hacer un libro de estas filtraciones y lo vamos a estar publicando, quizás en dos o tres meses”.

Agregó que la decisión de hacer este libro surge porque estas filtraciones son tan extensas y a la gente muchas veces no les da por leerlas, ya que no los entienden y vamos a segmentarlos y resumirlos.‘

24.91 gigabites es el total de los correos condensados dentro de estas filtraciones. 2017 y 2018 son los años a los que corresponden los mensajes filtrados de Varela.

“Lo que vamos a sacar es a cada persona que corresponden las conversaciones que allí reposan, cómo se atacó a cada persona, cómo hubo las intromisiones que allí se dejaron en evidencia”, manifestó.

Añadió que aquí en Panamá debe haber justicia por este caso, ya que lo que se deja plasmado en las filtraciones de los Varelaleks no puede quedar así.

“Lo que se evidencia de los Varelalekas es que muchas familias en Panamá salieron lastimadas, porque una persona que decía defender la ley era quien verdaderamente se creía por encima de ella, dueño de la ley y se creía que podía ser el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y el Ministerio Público a la misma vez”.

Recordó cómo en su momento Varela fue cuestionado por el tema de los Varelaleaks y el mismo no supo cómo responder sobre algunos correos que le llegaron a él.

Vallarino indicó que en una conversación que tuvo Varela con alguien en el teléfono 6612-7225 se dejó en evidencia cómo se manipuló a algunos magistrados de la Corte en casos específicos en los que mantenían algún interés.

En dicha filtración, el exmandatario escribió “y ma (la) juez Baloyes no permitió declarar causa compleja en Epasa y Financial. No me refiera a él”.

Ante esto, del teléfono 6612-7225 le responden a Varela: “no pueden haber 10 mensajeros, lo tiene confundido y cree que Ayú es de tu total confianza”.

A lo que Varela responde “eso no es así, yo no tengo 10 mensajeros. Mi único en lace en la Corte es el comisionado López.

Ante esto, Vallarino indicó que la interrogante que le viene a la mente es ¿quién será ese comisionado López al que hace referencia en esta filtración?.

“A mí me da vuelta en mi cabeza quién será ese López, ya que no puedo pensar que sea Picuiro, pues el mismo es una persona muy buena gente”.