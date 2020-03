Alfonso Reyes recibe el alta hospitalaria tras una semana ingresado y dos con coronavirus

“ Espero que mi experiencia transmita responsabilidad y también esperanza . Tenía tos seca, hasta que el viernes 13 (de marzo) me empezó la fiebre y los escalofríos. No sabía que iba a ser tan duro”, escribió.

Este mismo jueves y ya con la luz adivinándose al final del túnel, escribió en una red social: “ He ordenado a las tropas de élite de mis anticuerpos que acaben con todos los focos de resistencia del hideputa mangurrián . Debemos embolsarlos y aniquilarlos. No dejaremos ni uno. Mientras tanto, máxima alerta. Me pueden dar el alta y estoy muy contento”.

