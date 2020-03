Alfonso Fraguela renuncia a sus aspiraciones al cargo de Defensor del Pueblo

El abogado Alfonso Fraguela presentó, este martes 3 de marzo de 2020, su renuncia al cargo de aspirante al cargo de Defensor del Pueblo. Lo hizo a través de una carta enviada al diputado presidente de la Asamblea Nacional, Marcos Castillero.

Entre los motivos expuestos por Fraguela se encuentra el hecho de que para enero pasado se había anunciado que se realizaría la elección del reemplazo de Alfredo Castillero Hoyos, quien fue destituido de la Defensoría del Pueblo en medio de un polémico proceso por supuesto acoso laboral y sexual.

Sin embargo, hasta el momento “se mantiene en suspenso el proceso de nombramiento” y, mientras tanto, transcurre y se reduce el tiempo que queda del periodo para la respectiva gestión.

“En virtud del respeto que merecen la población, la institucionalidad y el orden jurídico, tengo a bien formalizar, el retiro de mi postulación al cargo de Defensor del Pueblo, para la culminación del periodo 2016-2021”, detalla la misiva.

A juicio de Fraguela, “la Defensoría del Pueblo es una entidad necesaria, de gran importancia, que requiere el impulso de cambios y mejoras significativas para el cumplimiento, eficiente y eficaz, de su misión, sus atribuciones y objetivos; pero, para los fines aludidos, además de ciudadanos que satisfagan los requisitos y cuenten con el perfil y la capacidad para dirigirla, es fundamental que la Asamblea Nacional cumpla, oportunamente, la función que le compete conforme a las normas vigentes aplicables”.

Mis Padres cuando me educaron me dijeron no te daremos fortuna porque no la tenemos, pero podemos darte un nombre y los estudios para que nadie te menosprecie, desde entonces esos son los valores que más atesoro.

