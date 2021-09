Alfa Romeo confirma el fichaje de Bottas y desata el efecto dominó en el mercado de fichajes de la F1

El flamante fichaje de Alfa Romeo dejó claro que, a pesar de estar emocionado con el próximo año, sigue centrado en esta temporada con la que todavía es su escudería : “Estoy deseando conocer al resto del equipo con el que voy a trabajar, construyendo relaciones tan sólidas como las que tengo en Mercedes. Estoy orgulloso de lo que he logrado en Brackley (sede Mercedes) y estoy completamente concentrado en terminar el trabajo mientras luchamos por otro campeonato mundial, pero también estoy ansioso por los nuevos desafíos que me esperan el próximo año”.

You May Also Like