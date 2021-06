Alexei Navalny pidió a la justicia rusa que ordene el cese de las revisiones nocturnas en su celda de prisión: “Es una forma de tortura”

También está acusado de crear una organización no comercial y alentar a los rusos a no realizar “sus deberes cívicos” al publicar una investigación sobre la supuesta riqueza de Putin, dijo Navalny, quien en enero pasado lanzó una investigación sobre un palacio del Mar Negro que los magnates rusos supuestamente construyeron para el presidente ruso, que ha acumulado más de 116 millones de visitas en YouTube. Putin, no obstante, niega que el palacio sea suyo.

You May Also Like