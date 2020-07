Alexandria Ocasio-Cortez le responde a Ted Yoho: “Yo también soy la hija de alguien”

Altercados entre congresistas de Estados Unidos 1:28

(CNN) — La congresista de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez habló en el piso de la Cámara de Representantes el jueves sobre un intercambio acalorado que mantuvo a principios de esta semana con el representante de Florida Ted Yoho, después del cual, según reportes, la llamó una “p*** perra”. Ocasio-Cortez dijo que al abordarla de esa manera “le dio permiso a otros hombres para hacerle eso a sus hijas”.

Ocasio-Cortez relató el incidente y repitió el término, diciendo que ella tiene un problema con “usar a las mujeres, nuestras esposas e hijas, como escudos y excusas para el mal comportamiento”.

“El sr. Yoho mencionó que tiene una esposa y dos hijas. Yo soy dos años más chica que la hija menor del sr. Yoho. Yo también soy la hija de alguien. Afortunadamente, mi padre no está vivo para ver cómo el sr. Yoho trató a su hija”, dijo con voz emocionada. “Mi madre vio la falta de respeto del sr. Yoho hacia mí en el piso de esta Cámara de Representantes en la televisión y estoy aquí porque tengo que mostrarles a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar el abuso de los hombres”, manifestó.

Luego agregó: “Cuando le haces eso a cualquier mujer, lo que hizo el sr. Yoho fue dar permiso a otros hombres para que le hagan eso a sus hijas. Al usar ese lenguaje, frente a la prensa, dio permiso para usar ese lenguaje contra su esposa, sus hijas, las mujeres de su comunidad, y yo estoy aquí para decir que eso no es aceptable”.

Según un reportero de The Hill que escuchó los comentarios iniciales, Yoho se acercó a Ocasio-Cortez fuera de las escaleras de la Cámara de Representantes el lunes y generó una conversación sobre su posición sobre el desempleo y el crimen en la ciudad de Nueva York. Yoho dijo que era “repugnante” y le dijo que estaba loca, según The Hill. Ocasio-Cortez dijo que estaba siendo grosero y Yoho dijo “p*** perra” mientras se alejaba.

El miércoles, Yoho se disculpó en el piso de la Cámara de Representantes con Ocasio-Cortez por la “forma abrupta de la conversación” que tuvo con ella, pero negó haber usado ese término vulgar para describirla y dijo que era “muy consciente” de su lenguaje porque estaba casado y era padre. El republicano también dijo: “es cierto que no estamos de acuerdo con las políticas y visiones sobre Estados Unidos, pero eso no significa que debamos ser irrespetuosos”.

El congresista afirmó que nunca usó los “insultos ofensivos, palabras que la prensa me atribuyó”. Agregó que es “apasionado” por la situación de aquellos afectados por la pobreza y que cree que pueden superar sus problemas “sin ser alentados a violar la ley”, el tema de su conversación.

“Me comprometo con cada uno de ustedes a conducirme desde un lugar de pasión y comprensión para que la política y el desacuerdo político sean debatidos vigorosamente con el conocimiento de que abordamos los problemas que enfrenta nuestra nación con el mejoramiento del país en mente y el pueblo al que servimos. No puedo disculparme por mi pasión o por amar a mi Dios, a mi familia y a mi país”, dijo Yoho.

Su oficina también negó haber hecho el comentario en una declaración a CNN, en la que afirma que “se hizo un breve comentario a sí mismo mientras se alejaba resumiendo lo que cree que son las políticas de ella: disparates”.

Ocasio-Cortez también dijo que Yoho, en su disculpa en el piso de la Cámara de Representantes, dio “excusas por su comportamiento” y que “tener una hija no hace que un hombre sea decente”.

“Tener una esposa no hace a un hombre decente. Tratar a las personas con dignidad y respeto hace a un hombre decente”, dijo.

La congresista dijo que los comentarios de Yoho “no fueron profundamente hirientes o penetrantes” porque ha experimentado el mismo tipo de comportamiento de otros hombres mientras trabajaba como moza y en la vida cotidiana.

“He atendido mesas en restaurantes. He subido al metro. He caminado por las calles de la ciudad de Nueva York. Y este tipo de lenguaje no es nuevo”, dijo. “He echado de bares a hombres que han usado un lenguaje como el del Sr. Yoho y me he encontrado con este tipo de acoso en el metro de la ciudad de Nueva York. Esto no es nuevo”, afirmó.

Me niego a “disculparme por algo que no dije”, dijo Yoho el jueves, e insistió en que “nadie fue acosado, intimidado o atacado”.

“Esta fue una breve discusión sobre políticas, simple y llanamente, y tenemos nuestras diferencias”, dijo. “Ambos somos miembros apasionados del Congreso e iguales. Ella tiene todo el derecho de dar cuenta de la conversación, pero no tiene derecho a exagerar, hablar de mi familia o dar cuenta de algo que no ocurrió por motivos políticos”, agregó.

Haley Byrd y Manu Raju de CNN contribuyeron a este informe.