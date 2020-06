Alexandria Ocasio-Cortez, la revolución se somete a la reválida | Internacional

Si no es prueba suficiente del poder que aún ostenta el ala izquierdista del partido, nótese el fervor con el que Wall Street se ha lanzado a financiar la campaña de Michelle Caruso-Cabrera, experiodista de la CNBC de 53 años, y principal rival de Ocasio-Cortez en las primarias de este martes. Decenas de banqueros, inversores y consejeros delegados de empresas han realizado las contribuciones máximas que permite la ley, 2.800 dólares por persona, y la candidata ha recaudado algo más de dos millones. Una cifra nada desdeñable para una recién llegada, pero modesta en comparación con los más de 10 millones que ha recaudado Ocasio-Cortez, según el Financial Times, a base de pequeñas donaciones de una media de 10 dólares. El resultado de las primarias neoyorquinas de este martes, que se prevé que tarde en conocerse por el aumento del voto por correo debido a la pandemia del coronavirus, será una prueba de la influencia que mantiene en el partido y en la Gran Manzana la industria más prominente de la ciudad, la de Wall Street.

La revolución socialista no está, pues, ni se la espera. Pero el sanderismo defiende con razón que su movimiento, aunque el veterano senador no sea candidato a presidente, ha logrado cambiar el centro de gravedad del partido, como demuestra el hecho de que Biden, en colaboración con Sanders, ha montado una serie de plataformas para definir el programa demócrata, una de las cuales, la de cambio climático, copreside la propia Ocasio-Cortez.

El statu quo, claro, es diferente al que ella desafió. Pero no es todo lo diferente que ella hubiera deseado: la ola azul de aquellas legislativas en la mitad del mandato de Trump, protagonizada por una movilización joven, femenina y progresista que llevó a Ocasio-Cortez y a otras hoy famosas congresistas de izquierdas al Capitolio, no ha llegado a transformar radicalmente el partido. La revolución de Bernie Sanders, mentor político de Ocasio-Cortez, volvió a pinchar. Y hoy el candidato a enfrentarse a Trump en noviembre es un Joe Biden que básicamente ofrece una vuelta al pasado.

