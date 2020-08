Alexander Kristoff logra un sorpresivo triunfo en la primera etapa del Tour de Francia

El noruego Alexander Kristoff, ganador de la primera etapa del Tour de Francia y primer líder de la general, consideró que ya es “un éxito” lo logrado, pero cree que todavía tienen otros objetivos para esta edición.

“Ganar la primera etapa y tener el amarillo es ya un éxito. Pero tenemos otros objetivos en el equipo. Para mi ha sido una sorpresa, pero encontré un buen hueco para imponerme en una etapa particular”, aseguró el ciclista del Emirates.

El escandinavo se impuso en un esprint muy reducido con el que culminó una etapa marcada por las caídas, la última nada más pasar la pancarta de los 3 kilómetros, que dejó que la victoria final se la jugaran apenas tres decenas de corredores.

“Hubo muchas caídas en las bajadas, Toni Martin y los otros quisieron ser conservadores para no perder elementos. El pacto de no agresión estaba justificado y nos dejaba jugarnos la etapa a los ‘sprinters’, lo cual me venía bien”, dijo.

El ciclista del Emirates superó en la primera carrera al danés Mads Pedersen, del Trek, y al holandés Cees Bol, del Sunweb.

Urán se va contento

El colombiano Rigoberto Urán se congratuló de haber superado sin problemas la primera etapa del Tour de Francia, marcada por las numerosas caídas provocadas por la irrupción de la lluvia en una zona donde hacía tiempo que no caía.

“Sabíamos que era un circuito complicado para bajar, había bastante peligro, con muchos nervios. Esto se llama la Costa Azul, pero hoy no es azul”, dijo el jefe de filas del equipo EF.

Urán indicó que las principales figuras del pelotón insistieron para que se redujera la velocidad y evitar nuevas caídas.

“Se habló de que fuera neutralizada, pero incluso así cuatro se fueron al suelo, incluido (Miguel Ángel) López, lo que muestra que había mucho peligro”, agregó.