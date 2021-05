Alexa se convierte en Baby Joda con este nuevo soporte del Echo Dot

El pasado 4 de mayo fue el Dia de Star Wars , un día muy especial para todos los fanáticos de la saga. Esta jornada es tomada muy en serio por toda la comunidad, y sobre todo por los fans de la tecnología espacial. Para celebrar este día, Amazon presenta el nuevo soporte “Made for Amazon” Star Wars Den Series para el Amazon Echo Dot (4.ª generación). Este nuevo accesorio está inspirado en la criatura más adorable de la saga Star Wars: Grogu de The Mandalorian, aunque todos le conozcamos como Baby Joda.

You May Also Like