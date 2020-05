Alexa Chacón tiene paz con lo que piensen de ella

Oye, pero qué va. Luego de que Alexa Chacón denunciara que en la calle siguen abundando los hombres acosadores con sus dizque “piropos”, la gente le ha dicho de todo, hasta payasa. ¡Feo!

“Solo quiero agregar que yo me he aguantado que me digan de todo, fea, gorda, payasa… Y tengo paz desde hace rato con lo que piense mucha gente de mí”, destacó.

La presentadora de Jelou! confesó que en un inicio era muy duro, pero ya no. Sin embargo, lo que se vio en los comentarios de nuestro “post” fue la normalización de la violencia verbal y acoso, que es un primer paso “para que vivamos en una sociedad donde a las mujeres las matan. Este es el Caldo de cultivo de ese comportamiento”, resaltó.

Chacón explicó que la gente piensa que está hablando alto por atención y que hasta le recomiendan que si no quiere que le griten nada, entonces, que mejor se quede encerrada en su casa. ¡Dios mío!

“Ya yo pasé por todooooooosss esos momentos duros que me han hecho saber que lo que ustedes digan aquí no me define, pero qué pasa con la mujer que vive este acoso, lo normaliza porque aquí lee que es normal, y termina volada o masacrada?”, se preguntó Alexa.

Para Chacón, esa es una realidad de este país. No es invento. No es esporádico. No es aislado. Es el día a día.