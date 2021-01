Alexa Chacón está intensa para que cuiden su cuerpo

Alexa Carolina Chacón tiene varias buenas razones para estar “intensa” con sus seguidores para lograr que se paren del sofá, de la cama, y de donde sea que estén echados, y comiencen a realizar actividad física, así como ella lo hace.

La presentadora de Jelou! sabe que en estos momentos donde la vida es vulnerable y se ve amenazada por un virus, se necesita tener un cuerpo saludable, lleno de defensas para estar preparados por si en algún momento necesitan combatir el coronavirus, así que recomendó hacer ejercicio y comer sano por estas razones: “Necesitan su cuerpo. De verdad. Ahora más que nunca. A un cuerpo saludable le va mejor que a uno sedentario. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Ámense. No tienen que quedar con cuadritos y la nalga hasta el techo, pero si les da COVID Dios no quiera es mucho más probable que reaccione mejor si se cuidan. Mejora el estado de ánimo, reduce ansiedad y te mantiene ocupado. Tres puntos ultra valiosos en este encierro. Hay días que yo no quiero nada y no hago nada, me dejo ser, pero retomo al día siguiente”.

Además señaló que no poder ir al gimnasio no es excusa. “Hay miles de opciones de hacerlo en casa. La excusa de no poder pagar el gym quedó obsoleta. Empezando por mí. Esa era mi excusa favorita: NO ME GUSTAN LOS GIMNASIOS”.

Una buena alimentación es esencial. ‘La alimentación es clave. No voy a darles mi dieta, eso no funciona así. Vayan con especialistas’.

Al inicio de la pandemia bajé de peso, no sé cuánto, nunca me pesé, lo subí cuando volví a comer en restaurantes y tomar licor, y ahora me volví a controlar y hacer mi rutina como es y bajé 15 libras. En la sala de mi casa. No hay excusa.