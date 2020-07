Alexa Chacón creó su mejor versión en casa, en cuarentena

La presentadora de Jelou! Alexa Chacón no es mujer de ir a gimnasios; este tiempo en casa, por la cuarentena a consecuencia de la pandemia por el COVID-19, ha sido su mejor aliado para construir su mejor versión.

“Lo más en forma que he estado en mi vida lo logré en mi casa, en una pandemia. Y es que durante estos meses ha mostrado todo su recorrido para construir su cuerpo. Además ha mantenido una alimentación saludable y balanceada con asesoría nutricional.

Mire: Nuestra edición impresa

“Desde antes de esto acepté que a mí no me gustan los gimnasios. No es lo mío, en casa se puede lograr, aquí la prueba”, aseguró.

A Alexa la motiva grabarse haciendo sus rutinas.

Crear contenido la mantiene cuerda

“No les voy a mentir, no fue un fin de semana fácil. He visto muchos posts en redes con esta misma vibra. Creo que estamos en un punto de supervivencia máxima, de buscar energía en la flaqueza, nos estamos agarrando de donde se puede. Sonará tonto, pero hacerme fotos y crear contenido me ha mantenido cuerda. Me mantiene a flote. Me da propósito. Hace que mi mente, imaginación y creatividad se mantengan ejercitándose. Mi creatividad me ha salvado durante esta pandemia”, escribió en Instagram.