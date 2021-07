Alex Morgan se suma a las quejas de Ona Carbonell:”Es difícil estar lejos de mi hija durante tanto tiempo”

Tras las críticas de Ona Carbonell a los Juegos por no poder llevar a su hijo a Tokio, otra gran estrella del deporte femenino coincide con la española. Alex Morgan, figura clave de la selección de Estados Unidos, ha expresado en una entrevista con los medios oficiales de la FIFA lo difícil que es estar lejos de su hija Charlie durante los Juegos.

Morgan disputará los Juegos Olímpicos de Tokio un año después de dar a luz a su primera hija. La estrella del fútbol femenino no tenía previsto participar en la cita olímpica de 2020 a causa del embarazo , no obstante, el parón de la pandemia le ha permitido llegar en forma a Tokio.

Conciliar familia y fútbol

Si bien asegura que se encuentra en perfecta condición física, reconoce lo difícil que es conciliar la maternidad con los Juegos, debido a que la normativa no le permite llevar a su hija a Japón.

“Realmente me hubiera encantado que estuviera en este viaje conmigo en Japón(…) Lidiar con estar lejos de ella ha implicado mucho de FaceTime (risas) y muchas fotos y vídeos”

La delantera norteamericana se planteó dejar el fútbol tras da a luz: “‘Si no me encanta este juego, no hay razón para que esté aquí’. Porque si paso tiempo lejos de mi familia, quiero asegurarme de que me encanta lo que hago”. Sin embargo, a sus 32 años mantiene la ilusión de seguir ganando: “me encanta pisar el campo todos los días y quiero hacer todo lo que pueda del tiempo que me queda de mi carrera”.

La maternidad no ha frenado a Alex Morgan, la actual jugadora del club estadounidense ‘Orlando Pride’ aseguró sentirse en un gran estado de forma: “Mi cuerpo ha cambiado y, de alguna manera, me siento físicamente más fuerte y en mejor forma que antes de quedar embarazada”.

Recuerdos de 2012

La motivación de volver a los juegos es algo especial para Morgan, que logró su primer éxito internacional con la selección de Estados Unidos en los Juegos de Londres de 2012, el oro olímpico.

“Tengo muchos buenos recuerdos de 2012, fue una experiencia que nunca olvidaré”

Ona Carbonell viajará a Tokio sin su hijo Kai

La nadadora catalana, campeona de dos medallas olímpicas, publicó un vídeo en su cuenta de Instagram denunciando las medidas de la organización que le impiden viajar a Japón con su hijo lactante. Posteriormente agradeció las muestras de cariño y el apoyo recibido en su cuenta de Twitter, confirmando que no viajaría con su hijo Kai.