Alertan de que este verano se están detectando más manchas en la piel de lo normal

Además, aconseja consultar al dermatólogo si has padecido la Covid-19 , especialmente si has tomado medicamentos fotosensibilizantes; usar cremas que protejan de rozaduras y alergias frente a las mascarillas; renovar el protector solar cada dos horas; evitar la exposición solar entre las 12.00 y las 16.00 horas; y disfrutar del sol de una manera responsable.

En concreto, los expertos aconsejan no tomar el sol de forma prolongada y directa; utilizar protección solar siempre que se salga a la calle; usar siempre mascarilla para protegerte del coronavirus, pero no para protegerse del sol; seleccionar el protector solar más adecuado para tu piel; y limpiarse las manos con agua y jabón , minimizando en lo máximo posible el uso del gel hidroalcohólico porque puede provocar quemaduras solares.

