Alertan de que el decreto del Gobierno deja “hueco” a no pagar alquiler 6 meses sin consecuencias por el coronavirus

Según ha explicado, el inquilino puede decidir no pagar la renta durante seis meses sin comunicarse con el propietario ni sin pedir la ayuda del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por lo que, según denuncia ANA, este se encontrará en un “limbo legal” donde no le puede pasar “absolutamente nada, mientras que el propietario tampoco podrá hacer nada, porque en el Real Decreto no se ha contemplado ningún canal directo de ayudas para ellos”.

