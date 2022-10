Alertan de problemas de seguridad en disfraces y accesorios para Halloween a la venta en webs como AliExpress y Amazon

OCU ha avisado de los productos peligrosos a la Red de Alerta Europea (Safety Gate) , al Ministerio de Consumo y a los marketplace afectados para que se retiren cuanto antes. Existe un acuerdo de la Comisión Europea (el conocido como Product Safety Pledge EU) con once grandes plataformas de marketplace, entre ellas Aliexpress y Amazon, para retirar en 48 horas este tipo de productos, pero no siempre resulta efectivo. Por eso la organización de consumidores insiste además a las autoridades para aumentar los controles e inspecciones.

