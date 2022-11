Alertan de ciberataques aprovechando el mundial de fútbol

Mauro Reluz, ingeniero experto en ciberseguridad de Soluciones Seguras, recomienda observar con detenimiento los sitios y dominios web dónde se accede. “No acceder a páginas que no sean seguras, no entrar en enlaces de ofertas del mundial de fútbol y del cyber monday y tampoco dar las credenciales de pago”.

“Hay que tener sentido común, no confiar en el mensaje o enlace que se está recibiendo si proviene de una fuente que no es de confianza y si tampoco fue solicitado”.

