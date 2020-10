¡ALERTA! Un chat podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte

“Estamos conectados con nuestros vecinos vigilantes, porque sabemos que nuestra comunidad necesita que estemos vigilantes y pendientes de ellos. Y ya que no podemos hacerlo físicamente todo el tiempo, solamente las rondas policiales que se aproximan, pero no tanto, entonces nuestro contacto directo es a través de los chats de grupos Vecinos Vigilantes “, destacó la jefa del Servicio Policial de Integración y Participación Ciudadana.

“El COVID-19 nos trajo a nosotros muchos cambios y dentro de estos cambios estaba en que ya no podíamos estar persona a persona, ese contacto directo con nuestra comunidad como manteníamos antes, lo que nos obligó a nosotros, como institución, a buscar algún tipo de herramienta de metodología de poder llegar igual a la comunidad, aunque no lo pudiéramos hacer físicamente”, dijo la subcomisionada Dalys Melo .

You May Also Like