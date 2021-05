Alerta por reaparición de enfermedades prevenibles

De acuerdo con Hewitt, Panamá fue uno de los países menos afectados en su programa de vacunación. También envió un mensaje: la población debe mantener la guardia, no solo en el tema de la Covid-19, si no también con otras enfermedades. Es importante que la población acuda a vacunarse.

Esta situación no ha sido exclusiva de Panamá. En ese contexto, la OPS instó a los países a “cerrar la brecha” de inmunización que ocasionó que cientos de miles de niños no fueran vacunados el año pasado, debido a las interrupciones de los servicios de salud a consecuencia de la pandemia por Covid-19.

