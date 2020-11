¡Alerta phishing! Encuentran correos con malware de Google Drive enviados directamente desde Google

Según informan diversos medios, esta estafa de Google Drive suele ser un mensaje escrito en ruso o inglés y de gran extensión . Esas dos características pueden ser clave para que detectes que es un timo y no hagas clic en el enlace de descarga. Aunque, sabiendo cómo se las gastan los cibercriminales, no sería de extrañar que evolucionara a un mensaje en español con un link más corto. En cualquier caso, extrema las precauciones si no quieres que un malware se haga con el poder de tu dispositivo.

Lo complejo –y de ahí lo peligroso– de esta nueva estafa es que el mail llega directamente de una dirección de Google . Por lo tanto, la persona que lo recibe no percibe nada extraño y lo abre con confianza. Para más inri, al venir de Google, el sistema de control de Gmail no lo detecta como spam .

You May Also Like