Alerta con las cuatro “P” de la diabetes

Ante la aparición de estas señales, el paciente debe ser evaluado, porque tiene un aumento de glicemia y por esa causa se descomponen. Hay otros quienes se “agarran” de la herencia genética de haber desarrollado la diabetes; no obstante, este porcentaje oscila entre un 15 al 20% y que un 80% tiene que ver con la falta de estilos de vida saludables como: mala alimentación y el no practicar ejercicios o actividades físicas, entre otros factores de riesgo.

