Alerta a los nuevos vulnerables de la Covid-19

En resumen, no hay indicios de que se recomienda un esquema de tres dosis de ninguna vacuna en Panamá, ni en Estados Unidos ni en Europa. Sabemos que la inmunidad dura al menos ocho meses y, de ser necesario, las fórmulas actualizadas de las vacunas eventualmente podrían ser ofrecidas anualmente, cual lo hacemos con la influenza. El proceso para determinar la necesidad de un refuerzo o booster no será caprichoso, ni basado únicamente en estadísticas extranjeras. Se deberá recoger data cuidadosamente, científicamente avalada y debidamente revisada por autoridades regulatorias de referencia internacional y, en Panamá, por el Minsa y Farmacia y Drogas.

Tercero, hay un nuevo grupo en nuestro medio bajo grave peligro de enfermedad severa y muerte por la Covid-19. Son los “nuevos vulnerables”, aquellas personas no vacunadas que conforman casi todos los casos actuales de hospitalización y muerte por la Covid-19. Las actuales cepas ya no logran mayor acopio entre los adultos mayores y enfermos crónicos ya vacunados. La nueva tendencia es de pacientes mas jóvenes, de 20 a 49 años de edad, presentándose con casos mas severos y algunos requieren cuidados intensivos.

Primero, al igual que Estados Unidos, tenemos vacunas altamente efectivas contra las cepas circulantes, incluyendo la Delta, que aun no es predominante en Panamá. Hasta la fecha, aquellos que tengan su esquema de vacunación completo no necesitan dosis de refuerzo.

Los puntos mas importantes de dicho comunicado seguramente escapan al ocio intelectual que no pierde ocasión de criticar las medidas de salud pública para la debida dispensación y uso de las vacunas, de acuerdo con revisiones rigurosas de la data que las apoya. Hay tres puntos que considero vitales para mitigar la esperada reacción de las redes sociales, ya “prometiendo” que se autorizan dosis de refuerzo o aduciendo que las vacunas no están haciendo su trabajo. Resumo, a continuación, los datos importantes de este anuncio y cómo se comparan con nuestra situación en Panamá.

