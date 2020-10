Alérgicos deben utilizar mascarilla de tela y encima la quirúrgica

Por el tipo de síntomas, es muy probable que se confunda el malestar de una alergia con los de la COVID-19, sin embargo, hay algunas diferencias que pueden ayudar al paciente a verificarlo. Las alergias deben mejorar con el tratamiento antihistamínico. Empeoran al aire libre, en el balcón o en algunos casos durante estos días, y mejoran en el interior de la casa. Las personas con alergia suelen tener picor de ojos y nariz. En la mayoría de los casos de alergia, no hay fiebre. Si padece de un cuadro asmático suele aparecer tos seca y dificultad respiratoria, pero no tiene por qué haber fiebre. Las molestias disminuyen con el tratamiento controlador del asma que le haya pautado su especialista. Si los síntomas no mejoran, debe consultar con un médico.

