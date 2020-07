Alergia a la leche de vaca, cómo identificarla y tratarla

Ante una reacción alérgica aguda, el tratamiento será el correspondiente con antihistamínicos, broncodilatadores, adrenalina, etc. Una vez confirmado el diagnóstico, se prescribirá la suspensión del consumo de leche y derivados y sustituirlas por fórmulas especiales, como las extensamente hidrolizada sin lactosa (proteínas partidas y con menos potencial de alergia) o fórmulas a base de soja o arroz para mayores de 6 meses. Tampoco se deberán tomar leche ni derivados lácteos de cabra, oveja, etc. pues las proteínas de estas leches son muy parecidas a las de la vaca, y pueden causar síntomas.

