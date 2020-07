Alemania se suma a los países que desaconsejan viajar a España por los “focos” de Aragón, Cataluña y Navarra

El Ministerio alemán de Exteriores recomendó este martes no hacer viajes turísticos a Aragón, Cataluña y Navarra “por las nuevas cifras de infección” del coronavirus en esas comunidades autónomas españolas.

En una actualización de sus recomendaciones a los ciudadanos alemanes en viajes al exterior del país, el ministerio incluyó la referencia a que “se desaconseja” viajar a esas zonas si no es necesario el desplazamiento.

Aunque el ministerio alude a que las cifras de contagios en general en España “han bajado fuertemente”, explica que “hay focos regionales de infección” en las comunidades autónomas mencionadas.

La recomendación de Alemania llega después de que el Gobierno de Reino Unido haya desaconsejado los viajes no esenciales a España y haya decidido imponer una cuarenta de catorce días a todos los viajeros que lleguen procedentes de territorio español. El viernes pasado, Francia recomendó a sus ciudadanos no viajar a Cataluña.

España: zona de riesgo

En la actualización de las recomendaciones de viaje del ministerio se recuerda que España “resultó especialmente afectada comparativamente por la COVID-19” y que los viajes de los países de la zona Schengen hacia territorio español se volvieron a permitir el pasado 21 de junio.

Al tiempo que se conocía la precisión de Exteriores, el presidente del Instituto Robert Koch, Lothar Wieler, ofrecía en conferencia de prensa los últimos datos de la pandemia en Alemania y aludía a la situación en relación con los países de riesgo, entre los que no figura España.

“Las zonas de riesgo las determinan el Ministerio de Exteriores, el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Interior”, precisó Wieler preguntado sobre si la situación en España va a causar un cambio en la consideración de las autoridades alemanas al respecto.

“Un criterio importante es el de que se superen los 50 contagios por 100.000 habitantes en 7 días”, precisó Wieler, quien indicó que hay “otros criterios” que se tienen en cuenta a la hora de modificar las consideraciones sobre la calificación de país de riesgo.

El anuncio de la actualización de las recomendaciones de viaje hacia España se conoce al día siguiente de que el ministro de Sanidad, Jens Spahn, informara de que se someterá a test a su llegada a Alemania a las personas que procedan de países de riesgo.

Las autoridades alemanas indicaron este lunes que valoraban la legalidad de la imposición de esa medida e informaron de que estudian también la eventualidad de recomendar que se hagan esos test las personas procedentes de otras zonas que no sean consideradas de riesgo en el curso de las 72 horas siguientes a su entrada en Alemania.

Holanda se une a al recomendación

El gobierno holandés también ha recomendado a sus ciudadanos que no viajen a España, concretamente a Barcelona, si no tienen un “motivo necesario”. no viajar a Barcelona si no hay un “motivo necesario” (“léase, turismo”).

Así, indican en un comunicado que “ha aumentado el riesgo de contaminación en esa zona”, por lo que cambia “inmediatamente” la calificación de Barcelona de amarillo a naranja.

España, con alerta amarilla y naranja por el Gobierno holandés. Gobierno de Holanda

Además, explican que los viajeros que hayan visitado la ciudad de Barcelona o algunos de los municipios afectados en Cataluña, “es urgente entrar en cuarentena durante 14 días”.

Son recomendaciones que extienden a Lleida y sus alrededores y Aragon, donde las autoridades también aconsejan viajar y recuerdan la necesidad de “mantenerse alerta cuando te vayas de vacaciones a España”.