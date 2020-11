Alemania prohíbe las bolsas de plástico desechables a partir de 2022

Pero no solo las ONG han sido exigentes con la iniciativa, la oposición de Die Linke, la izquierda anticapitalista, y los Verdes han considerado durante sus intervenciones en la sesión del Bundestag que no es suficientemente ambiciosa.

No obstante, la medida ha sido recibida con recelo por parte de las organizaciones y grupos ambientales, ya que consideran que la prohibición es solo simbólica , al representar las bolsas de plástico solo un 1% del consumo de plástico en Alemania, según ha denunciado World Wide Fund for Nature (WWF) tal y como recoge el diario Die Welt.

You May Also Like